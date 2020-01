Vodnář

Šéf nebude mít zrovna nejlepší den a vy si to odnesete. Nakonec vše dobře dopadne, protože všechno zkontroluje a uvidí, že jste poctivci. Udělá vám radost, že si s přítelem řeknete co jsme si, to jsme si. Na to, že jste se nepohodli, oba zapomenete.