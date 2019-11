Kuriózní zásah mají za sebou hasiči z Klatovska. Hodiny se snažili vyprostit fenu drsnosrstého jezevčíka Citu (4), která zaběhla do kanalizace a nemohla se dostat ven. Nakonec museli hasiči odbagrovat kus silnice, rozbrousili kanalizační trubku a jezevčici vytáhli ven. Nezraněné zvíře předali šťastnému majiteli. Na toho nyní ještě čeká vrátit rozbagrovanou silnici do původního stavu...

Cita zaběhla do kanalizace v pondělí před čtvrtou hodinou odpoledne. Potrubí má 200 metrů, a zvídavý norník ho celé prošmejdil. Jenže ven nevylézal. Na pomoc proto přispěchali hasiči, místní s kanalizační kamerou, a začala velká záchranná akce.

„Citu jsme objevili asi 40 metrů od ústí kanalizace. Šla za světélkem kamery, ale asi čtyři metry před koncem byla nějaká naplavenina a ona přes ni nešla. Hasiči se snažili vodou nános v cestě odstranit, jenže ona zalezla zpět, v osmi metrech zůstala stát a už se nehnula. Měli jsme tam kluky s kanalizační kamerou, viděli jsme, kde je, hasiči ji zkoušeli hadicí pošťuchovat, ale nešlo to,“ popsal starosta obce Zdeněk Němec.

Situace byla o to složitější, že jediná místa, kudy je možné se do kanalizace dostat, jsou právě na koncích dvousetmetrové roury. „Zkoušeli jsme i odchytové tyče, ale to prostě nebylo možné,“ řekl starosta. Bylo jasné, že jde do tuhého.

Bagr a rozbrušovačka

Nezbývalo, než se ke kanalizační rouře dostat zvenčí. „Po konzultaci se starostou se přikročilo k odbagrování části komunikace a obnažení potrubí. To se podařilo rozbrusem otevřít,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Vyříznutý otvor byl asi dva metry od zvířete. To se ale odmítalo hnout. „Milého jezevčíka jsme tak museli poslední dva metry k vytvořenému otvoru dostrkat uzavřenou natlakovanou hadicí,“ popsal Poncar. Tu do roury prostrčili šachtou, osm metrů vzdálenou od zvířete.

Šťastné shledání

V úterý po druhé hodině ranní, po deseti hodinách se tak šťastný majitel opět se svou Citou, psem se složenými loveckými zkouškami, shledal. Teď ještě uvést vše do původního stavu.

Jedna z vedlejších cest v obci je totiž kvůli výkopu neprůjezdná. „Majitel ale slíbil, že vše zajistí a opraví. Odhadem to bude stát asi kolem 30 tisíc korun,“ dodal starosta. Zvíře bylo v podzemí deset hodin, boj o život jezevčíka sváděli hasiči šest hodin.

