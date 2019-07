Mládě velblouda pokousal v zoo pes: Majitel zbaběle utekl a ujel, zlobí se zahrada

K událostem došlo v Zooparku Na Hrádečku nedaleko Jindřichova Hradce. Vedení má v tuto chvíli jasno v tom, co se zdejšímu mláděti velblouda jménem Sisi během uplynulého víkendu stalo. „Velbloudice se narodila v naší zoologické zahradě a byla napadena psem návštěvníka. Aniž by někomu něco řekl, tak vzal psa a utekl se s ním schovat do auta. Procházela jsem si kamerové záznamy a tam je to vidět,“ řekla Blesku majitelka zoo Romana Albrechtová. Ta muže sama na parkovišti u zoo hledala, cestou zpět dokonce potkala jeho partnerku.

Ostatní návštěvníci naštěstí tak lhostejní nebyli a vše ohlásili. Ošetřovatelé se proto ke zraněné Sisi, která měla krvácející ránu mezi tlamou a nosem, dostali včas. „Rána byla poměrně hluboká. Oba veterináři, co máme, nám ale doporučili ji nešít. Každý den ji desinfikujeme a velbloudice dostala injekci proti tetanu,“ popsala Albrechtová.

Poranění se prý hojí dobře. Náladu mláděti incident naštěstí příliš nezkazil, k návštěvníkům je Sisi stále přátelská a ráda se nechává hladit. „Je jí ale nepříjemné čištění té rány,“ doplnila Albrechtová.

Zaměstnanci zooparku mezitím vyhodnotili kamerové záznamy a došli k jasnému závěru. Za událost je podle nich zodpovědný muž s bílým středně velkým psem. Pro toho mají také jasný vzkaz.

„Vážený pane neznámý, prosíme Vás, Vaši partnerku a psa, abyste již nenavštěvovali žádná zoo zařízení! Vaše chování, které jste zde předvedli včetně útěku do automobilu po incidentu, je dětinské a nevychované,“ nechal se slyšet zoopark. Jeho vedení zároveň děkuje duchapřítomným návštěvníkům, kteří měli více rozumu než majitel psa a vše běželi nahlásit ošetřovatelce.

Zoopark se už nechce dále k situaci vyjadřovat. Policii zatím vedení nic nenahlásilo. „Probrali jsme případ s právníky, ale zda věc budeme hlásit na policii, se rozhodneme až podle toho, jak se rána zahojí,“ vysvětlila majitelka.

Nedělní incident rovněž vyvolal vášnivou debatu o tom, zda mají mít psi dovolený vstup do zoologických zahrad. Vedení Zooparku Na Hrádečku má v tom ale jasno. „Základ je slušný pes a slušný majitel. Pokud tomu tak není, tak tito návštěvníci nemají v areálu zoologických co dělat a měli by být vyvedeni z areálu,“ stojí v příspěvku na facebookové stránce zoo.

Zákaz vstupu psům zavádět nehodlají. „Každý návštěvník se psem ale dostane do ruky desatero, podle kterého se má chovat,“ uzavřela Romana Albrechtová.