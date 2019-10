Těžkou práci měli hasiči v Třinci. Na pastvině v místní části Oldřichovice totiž spadlo zhruba 300 kg těžké tele do betonové studny. Bučením volalo o pomoc, hasiči jej vyslyšeli.

Studna byla už v minulosti postavena na pasece asi sto metrů od příjezdové cesty. Nad úroveň země zhruba metr přečnívala, jenže to platilo jen do doby, než se do betonové skruže opřel statný býk – shodou okolností otec nebohého telete. Lehce beton posunul, takže rázem byla studna v úrovni země.

To se pro tele stalo osudným. „Tele zaplňovalo celý prostor studny, žalostně bučelo asi metr pod úrovní terénu. Protože nohy mělo vmáčklé pod sebou, hasiči nemohli při jeho vyproštění použít tradiční popruhy,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Studnu museli odhrabat

Bylo nutné vymyslet fígl. „Po dohodě s majitelkou stáda byl rychle přivolán traktorbagr z nedaleké stavby, který zhruba metr vysokou betonovou skruž v zemi odhrabal,“ popsal Kůdela. Skruž pak byla opatrně odsunuta, aby nepřekážela v dalším postupu záchrany.

Celou záchrannou akci pozorovala i matka telete a hasiče hlasitým bučením povzbuzovala.

Hasiči pak vytáhli tele vlastníma rukama. „Kromě několika odřenin nejevilo na první pohled žádné známky újmy na zdraví a vesele odběhlo na tolik vysněnou šťavnatou pastvu,“ zakončil mluvčí.

