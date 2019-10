Býk

Hvězdy vám nepřejí a těžko to snášíte. Nějak se nemůžete do ničeho donutit, a když na to dojde, neuspějete. Po pravdě řečeno bysto všechno nejraději zabalili. Ani doma vás nechápou, což je poslední rána pod pás. Zkuste se povzbudit. Vždyť to není napořád.