Lidé z města, a zvláště ti, kterých se tragédie bezprostředně dotkla, nikdy nezapomenou. Ostré hrany bolesti se ale pomalu obrušují. Budovu před třemi lety koupila společnost Borák Development.

„Chtěli jsme udělat změnu, aby toto místo lidé méně vnímali. Volili jsme decentní fasádu a patro, kde byla restaurace, místo tragédie, zcela předělali,“ řekl včera Miroslav Borák (41). Hlavní vstup, kudy dovnitř přišel vrah, byl zazděn. Uvnitř už nyní nikdo nepozná, kde co bylo dříve.

„Vše se změnilo. Naše firma tu má sídlo a k dispozici je sedm dalších kanceláří se zasedačkou a kuchyňkou. Věřím, že jsme Družbě, ano, název jsme ponechali, dokázali dát novou duši a že ta největší bolest léty trochu pomine,“ pokračoval Borák. Spodní část, kde jsou obchody, je už nyní hojně navštěvována.

Požehnání kněze

Místu požehnal děkan Svatopluk Pavlica. „Těm, co přišli o své blízké, zůstane šrám na duši až do konce života. Chci do tohoto místa vnést požehnání, boží milost i odpuštění. V každém je něco proti pachateli. Světlo nyní prozařuje tento prostor. Ať je to symbol, že tu zažehne boží láska,“ uvedl.

Co se stalo

Masakr se odehrál 24. února 2015. Psychicky nemocný Zdeněk Kovář vkročil ve 12:30 dovnitř restaurace Družba a začal pálit po hostech. Zastřelil osm lidí. Nakonec zbraň obrátil proti sobě.

Anketa Blesku: Co na změnu říkáte?

Dana Mazurová (74), Uherský Brod

„Pokud nebylo jiné využití s prostory nahoře, tak proč ne. Nemá smysl, aby to chátralo. Jsem pamětnice. Stavělo se to v akci Z, byli tam i učni.“

Jana Jurigová (30), Slavičín

„Jezdím sem často. Vím, co se tu stalo. Změna je dobrá. Už to tak nevnímám jako dříve, protože těch tragédií je stále moc.“

Patrik Kunčar (47), dřívější starosta, nyní senátor

„Když jsem do té budovy bezprostředně po tragédii vstoupil, pojala mě naprostá tíseň. Vyvstaly i obavy o budoucí využití. Dnes jsem konstatoval, že veškeré obavy byly liché. Rekonstrukce se zdařila.“

Ivana (48), kuchařka, která zachránila několik lidí, když jim otevřela do kuchyně a nechala je utéct zadním východem

„Já to vítám. Celé ty roky jsem nemohla ani projet okolo. Psychicky mi to dělalo zle. Teď už to jde. Ale na to se stejně nedá absolutně zapomenout. V člověku to zůstane. Jisté je, že tam nikdy nepůjdu.“

