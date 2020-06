„Vozík byl s pohonem předních kol a přední kola měl větší než zadní. Byl černé barvy. Znacka Puma Yes. Měl koženou sedačku s kulatým joystickovym ovládáním,“ popsala vozík okradená žena a dodala, že jej naštěstí měla jenom jako rezervní pro případ, že by se jí rozbil elektrický. „Nemohu pochopit, že někteří lidé nemají svědomí a toto dokážou udělat,“ posteskla si.

Na závěr svého příspěvku poslala vzkaz samotnému lupiči. „Zloději, prosím tě, jestli se k tobě tato zpráva dostane, vrať mi ho. Stejně na něm moc peněz nevyděláš!“ vybídla kriminálníka.

To, že je někdo schopen tak hrozného činu, nechápou ani další uživatelé. „Sdílím a té hyeně, která to udělala, bych hnáty přelámala,“ zlobila se paní Dana. „Tak to mě s*re, někteří lidé jsou vážně bestie,“ připojila se Ivana. Jiní dokonce vybízeli Terezu, aby založila transparentní účet, že se jí na nový vozík složí. „Je mi to moc líto. Udělejte účet veřejný, moc rád přidám,“ vyzval Terezu pan Martin.