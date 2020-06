Okolnosti celého případu vypadají až nepravděpodobně. Klidná tichá ulice v anglickém historickém městě se vznešenou katedrálou. Muže sousedé měli za vzorného manžela a dobrého otce tří dcer. Nikdo z okolí takové krveprolití nečekal.

Polák Marcin Z. (39) se před čtyřmi lety s rodinou přistěhoval do anglického města Salisbury. Původně spolu žili v polském městě Tarnow. Kromě nejstarší Nikoly si manželé pořídili další dvě dcerušky - starší z nich je teprve sedm let. Už několik měsíců před zběsilou vraždou ale Marcin s rodinou nežil. Přijel za nimi teprve týden před masakrem.

Nelidský křik zaslechli sousedé v pondělí kolem 15. hodiny místního času. U nejbližšího souseda se hned nato objevily obě nejmladší holčičky a s děsem v očích křičely jedna přes druhou. „Mamince není dobře! On ji pořezal, on ji pořezal!“ Sousedé nezaváhali. Unikajícího vraha zastavili o kus dál na ulici. Vrhli se na něj a vlastními silami se jim ho podařilo zpacifikovat. Muž nyní čeká ve vazbě na soud.

Nikdo neví, co přesně se v rodině odehrávalo. Server Daily Mail přinesl informaci, že se proslýchalo, že se manželé rozešli. Světlo na celý případ může hodit i hrozivě znějící zpráva, kterou zanechal otec před vraždou na internetu. „Dávám každému své srdce na podnosu. Ale když mě někdo podrazí, sežeru já to jeho,“ napsal. Podle sousedů se Zdunou ale nikdy nebyly žádné problémy. O to víc by byla taková exploze pomstychtivosti šokující a nepochopitelná.

O obě holčičky, které svým voláním zburcovaly celou čtvrť, se postaral soused. Koupil jim pizzu a pustil jim kreslený film. Děti pravděpodobně otcův bestiální útok neviděly. Před činem jim totiž Zduna řekl, ať odejdou do koupelny. Teprve když slyšely nervydrásající křik jejich milované sestřičky a jejich maminky, pochopily, že se děje něco hodně špatného.