Policie tvrdí, že má nového podezřelého v případu Maddie McCannové. Ta zmizela před dlouhými třinácti lety z portugalského letního střediska Praia da Luz. Jde zřejmě o nejznámější pohřešované dítě na světě. Nad případem už roky visí mnoho otazníků, dopadnout pachatele se za mnoho let bohužel nepodařilo. Nenašlo se ani Maddiino tělo, a proto její rodiče stále věří, že by mohla být naživu. Nyní se však objevila opravdu horká stopa, policie má totiž nového podezřelého. Podaří se po třinácti letech zapeklitý případ vyřešit?

Novým podezřelým je údajně německý vězeň, jehož jméno zatím nebylo zveřejněno, ale mělo by jít o bělocha, který má krátké blonďaté vlasy a nejspíš má vousy. Třiačtyřicetiletý tulák byl označen za hlavního podezřelého v případu zmizelé Maddie.

Německá policie sdělila médiím, že podezřelý muž je nyní ve výkonu trestu, byl odsouzen za sexuální napadení nezletilých dívek. O Němci je navíc známo, že se v osudnou dobu pohyboval v okolí prázdninového resortu, odkud malá Maddie zmizela.

Simonka šla do nemocnice s banálním otokem, domů se už nevrátila: Rodina čeká na spravedlnost tři roky

Jenom asi hodinu před osudným zmizením totiž pedofil telefonoval z blízkosti místa činu. Osoba, se kterou telefonoval, podle policie není považována za podezřelou, ale za klíčového svědka. Policie prosí, aby se tato osoba sama ozvala.

Dále vyšetřovatelé vyzývají, aby se přihlásil každý, kdo v období okolo zmizení Maddie viděl v okolí střediska bílý karavan se žlutým pruhem, který pochází z osmdesátých let. Právě v tomto karavanu měl totiž v roce 2007 v okolí Praia da Luz podezřelý Němec jezdit, a možná v něm dokonce žít. Spojen byl také s autem Jaguar XJR6, s německou poznávací značkou, které bylo v květnu 2007 také viděno v blízkosti resortu.

„Chtěli bychom poděkovat příslušníkům policie za to, že pokračují v usilovném hledání Madeleine. Jediné, co jsme kdy chtěli, je najít ji, odhalit pravdu a postavit odpovědné osoby před soud,“ stojí v prohlášení rodičů zmizelé holčičky, kteří i nadále veří, že by jejich dcerka mohla být naživu.