Muž dostal divný dáreček: Bývalá mu poslala prasečí hlavu

Mladá žena se údajně snažila Robertsona opakovaně kontaktovat. Volala jemu i jeho přítelkyni a posílal mu jídlo domů i do práce. „Nyní mu poslala odříznutou prasečí hlavu přímo do práce. Byla požádána, aby přestala chodit k jeho domu a přestala volat Robertsonovi i jeho partnerce. McBeanová však i nadále pokračovala v obtěžujícím jednání,“ zaznělo u soudu, který proběhl na začátku května, a na němž se projednávala žádost o zákaz přibližování.

Údajná stalkerka se však brání a podala vlastní žádost o zákaz přibližování a dokonce žádá, aby muž nesměl vstupovat do její ulice! Podle ní ji Robertson vyhrožoval násilím a tím, že zveřejní jejich intimní video. Za napadení právě McBeanové byl navíc už jednou odsouzen.

„Vystavil mě velkému obtěžování a zneužívání, fyzickému násilí, neustále mě obtěžoval, neustále mi volal až do minulého týdne a hrozil, že zveřejním intimní video s námi, a to má nyní škodlivý vliv na mé duševní zdraví,“ řekla Tia soudu.

Není to poprvé, co McBeanová svému bývalému poslala podivný dáreček. Před několika lety ještě jako devatenáctiletá teenagerka poslala totiž poslala svému tehdejšímu ex voodoo panenku, která měla být údajně prokletá a také výhružný dopis. Nejprve proti ní byla podána žaloba, ta však byla později stažena.