Po Petrovi po nehodě zbyl jen vrak: Mladíka hledá policie i kamarádi, mají o něj strach

Jihočeští policisté pátrají po Petru Gladicsovi. Měl odjet do Suchdola nad Lužnicí, jeho auto se ale našlo havarované! Po řidiči ani stopa. Do pátrání se zapojil i vrtulník.

Petr Gladics uvedl, že 24. května kolem páté hodiny odpoledne pojede svým autem Škoda Fabia do obce Suchdol nad Lužnicí. Tam měl auto nechat a vlakem měl odjet do Třeboně, aby se potkal s kamarádem. Jeho auto se ale druhý den ráno našlo havarované mezi obcemi Cep a Majdalena.

Řidič ale v autě nebyl! Rozjelo se tak velké pátrání. „Již od ranních hodin započala pátrací akce, do které byli v odpoledních hodinách přizváni místní hasiči a dobrovolníci,“ uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura. K místu večer přiletěl i vrtulník s termovizí.

Podle policie je muž 175 centimetrů vysoký, je hubené postavy a má černohnědé, krátce střižené vlasy. Má zelenohnědé oči a je hladce oholen. Na sobě měl černou mikinu na zip s bílým rockovým motivem s kapucí, tmavomodré rifle a hnědozelené kotníčkové tenisky.