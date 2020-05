Podle lokálních médií byla matka mladého muže naprosto šokovaná, když místo potravin přivedl domů ukázat novou manželku, kterou žena ani neznala. „Poslala jsem ho na nákup, ale když se vrátil, měl s sebou manželku. Nejsem připravena tohle manželství schválit,“ nechala se slyšet rozčilená Indka.

Prasátka Lucy a Lily jsou svatebními hvězdami Instagramu: Z postele zamíří rovnou k obřadu!

Ve skutečnosti ale k svatbě nedošlo v supermarketu, ale pár měsíců předtím, než syn přivedl manželku ukázat. Pár se nechal oddat na tajné svatbě a muž svoji novou ženu na čas ubytoval do bytu. Matce se ji rozhodl představit až po nějakém čase.

#WATCH Ghaziabad: Mother denied entry to son who had gone out to purchase groceries&returned after marrying a woman in Sahibabad area. The man says, "We performed our marriage in a temple today & priest said that he would help us get marriage certificate once #lockdown is lifted" pic.twitter.com/Sfs8K79RO0