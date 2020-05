Tragicky skončil život slavného youtubera Coreyho La Barrie (†25) a to bohužel přímo v den jeho narozenin. Osudnou se mu stala cesta v autě s údajně opilým kamrádem, proslulým tatérem Danielem Silvou (26). Dvojice jela desátého května po americkém Los Angeles, řidič nezvládl řízení a s luxusním vozem narazil do značky a stromu.

Podle informací stanice abc7 policie sdělila, měl Silva řídit zbrusu nový McLaren 600LT a jet po silnici v Los Angeles, kde pravděpodobně kvůli rychlé jízdě ztratil nad vozidlem kontrolu a narazil do dopravního značení a stromu. V nehodě nefigurovala žádná jiná vozidla. Řidič se údajně měl snažit z místa nehody uprchnout, ale zadržel ho náhodný svědek! Oba účastníci nehody byli převezeni do nemocnice a Corey bohužel svým zraněním podlehl. Tatér Silva byl zatčen.

Matka zemřelého youtubera se domnívá, že oba cestující byli opilí. „Moje srdce je zlomené, můj syn má dnes 25. narozeniny a byl velmi opilý a dostal se do auta s opilým řidičem. Nehoda ho zabila,“ napsala nešťastná maminka na sociální síť. „Žádnými slovy nemohu vyjádřit to, co cítím ve chvíli, kdy jsem ztratila dítě. Miluji tě, Corey,“ dodala ve smutném příspěvku.

Stejně těžce nese Coreyho smrt i jeho mladší bratr Jarrad. „Nevím, jak mám bez tebe žít. Chybíš mi moc. Díky, že jsi byl vždycky ten nejlepší velkej brácha, kterého jsem si mohl přát. Miluju tě opravdu moc, život už bez tebe nebude takový,“ napsal zdrcený bratr na instagramu. Velkou podporu rodině vyjádřilo také velké množství fanoušků, Corey měl na svém youtubovém kanále přes 300 tisíc sledujících, kteří jsou také zdrceni smrtí své oblíbené hvězdy.