Skupina dělníků se vracela domů kvůli koronaviru: Vjel do nich nákladní vlak! (Autor: Profimedia)

Podle indických médií měli pracovníci namířeno do svého domovského státu poté, co přišli o práci, když byl kvůli koronaviru 25. března v zemi vyhlášen zákaz vycházení. Snažili se dostat do železniční stanice, odkud měl vyjíždět speciální vlak jejich směrem. Šli podél kolejí a měli za sebou zhruba 36 kilometrů, když se rozhodli si odpočinout a usnuli, napsal server BBC.

Za Mášou (†23) a Pepíčkem (†5) odešel do nebe i Josef (†24)! Z rodiny zůstal Lukášek a Matýsek

„Nejspíše si mysleli, že během karantény teď vůbec žádné vlaky nejezdí,“ řekl agentuře DPA mluvčí policie. Podle něj ale byly zrušeny jen pravidelné osobní spoje, nákladní vlaky jezdí dál, což dělníci nejspíš netušili.

Premiér Naréndra Módí vyjádřil znepokojení ohledně tragické nehody a přislíbil stovkám lidí, kteří obdobně uvázli v různých částech Indie, pomoc.

Dříve v tomto týdnu byl v Indii zákaz vycházení zmírněn a vláda začala vlaky dopravovat pracovníky, kteří zůstali v různých částech země, do jejich domovských států. Spojů ale nebyl dostatek, mnozí se tak vydali domů pěšky.