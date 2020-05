Při čtvrteční nehodě nákladního auta, které vezlo klády, byli v Želetavě na Třebíčsku vážně zranění dva chodci. Auto se převrátilo na bok, uvolněné klády zachytily muže a ženu. Záchranáři se rozhodli kromě pozemní lékařské posádky povolat i vrtulník. Není to brzy, ptají se »zlé jazyky« na těhotenství Šuralovy (†28) vdovy?! Psycholog promluvil o pudu sebezáchovy

Nehodu navíc zachytil na video řidič jedoucí za nákladním vozem. „Nebyl to příjemný pocit vidět, jak padá... A to nemluvím o tom, když sem viděl starší pár, které to přimáčklo k baráku a rozdrtilo jim to nohy,“ uvedl na facebooku.

Záchranáři podle informací, které poskytl mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček, přepravili zraněné do nemocnic v Jihlavě a Brně.