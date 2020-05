Okamžik vraždy zachytily pouliční kamery. Dva maskovaní muži vybíhají z auta a s pistolemi s tlumiči běží mimo záběr. Pak se vracejí, nasedají a odjíždějí. O pár metrů dál zůstal po jejich řádění na zemi ležet Francisco Rosado (†51). Byl to šéf jednoho ze čtyř největších motorkářských gangů v USA, Pagans, dávaných často do souvislosti s výrobou a prodejem drog. Děsivá minulost údajného vraha cyklistky z Olomouce: Zabíjet chtěl už před 14 lety! Rosado v inkriminovaný okamžik stál na parkovišti a klábosil s několika lidmi. Z místa zdravotníci po střelbě odvezli na ošetření neznámou ženu. Není jasné, v jaké souvislosti se na místě činu vyskytovala. Rosado zraněním na místě podlehl, napsal Daily Mail. Po událostech zůstalo na místě tělo zahalené bílou plachtou a příbuzní oběti, kteří se navzájem utěšovali. Koronavirus přilákal žraloky do Evropy! U španělského pobřeží natočili obřího predátora Manželka mrtvého Jeannie Rosadová posléze poskytla rozhovor serveru New York Daily News. Podle jejích slov byl manžel skvělý otec, dědeček i fachman. Na sociálních sítích zveřejnila i jeho podobiznu z nedávné doby, na které je vidět muž se zcela potetovaným obličejem.

„Pod drsnou slupkou se ukrýval člověk se zlatým srdcem. Miloval své tři děti a pět vnoučat. Nikdy neměl sebemenší problémy se zákonem," řekla manželka. S motorkářem, který se živil jako stavbyvedoucí, žila 27 let. „Tvrdě pracoval, závisela na něm spousta lidí," řekla Rosadová s tím, že celá její rodina doufá, že policie vrahy brzy vypátrá a potrestá. Místní se obávají, že kvůli vraždě nyní vzplane boj motorkářských gangů a bude docházet ve zvýšené míře k dalším zločinům. V souvislosti s útokem se zmiňuje hlavně největší konkurent gangu Pagans, a to Hells Angels, který v poslední době přesunul své aktivity z Manhattanu právě do Bronxu. Ten ale měli dosud považovat za své "území" tvrdí hoši od Francisca Rosada.