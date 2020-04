Hororový konec učení na kole: Dívce z Kladenska projel hlavou klacek po nárazu do stromu

Jízda na kole na Kladensku málem skončila tragédií! Malá holčička narazila do stromu tak nešťastně, že se jí do obličeje zapíchla větev. Ostříleným záchranářům zatrnulo, dívenka byla ale statečná.

První jízda na velkém kole a málem došlo k tragédii. Malá holčička na Kladensku, i přes svou šikovnost, ztratila nad kolem kontrolu a narazila do stromu! Rodiče rázem utrpěli velký šok, když viděli, co se dívence zapíchlo do čela.

Po nárazu zůstal holčičce nad obočím, jen pár centimetrů od oka, trčet klacek. „Pro rodiče to musel být obrovský šok, když se ukázalo, že dívce z čela trčí větev, která pronikla kůží takřka až k uchu. To, že měla dívka kvalitní helmu, nezabránilo, bohužel, zranění,“ uvedli záchranáři Středočeského kraje na facebooku.

Malá slečna byla ale statečná, od profesionálů ze záchranky se nechala ošetřit, záchranáři jí podali i léky na bolest. „Při transportu do motolské nemocnice už komunikovala se záchranářkou, která se všemožně snažila udržet dobrou náladu naší malé pacientky,“ dodali záchranáři.