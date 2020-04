Policisté hlídkovali v neoznačeném vozidle po Českolipsku. Řidič, který jel za nimi, je vyfotil a obrázek umístil na facebookovou skupinu. To ale ještě netušil, co bude následovat.

Liberečtí policisté vyrazili kontrolovat dodržování dopravních pravidel. Jeli v neoznačené policejní octavii. Mezi obcemi Zákupy a Českou Lípou si všimli, že zdaleka nejsou tak nenápadní, jak by se možná někdo mohl domnívat.

Za nimi jel mladý řidič v audi. Všiml si posádky, automobil vyfotil a ostatní řidiče tak „varoval" před policejním speciálem, který má zabudovaný radar. „Civil ovce na Lípu," napsal mladý muž ve skupině. Snímek neunikl ani policistům ve vyfocené oktávce, která si to šinula před ním.

„Podle celkové kompozice snímku bylo vysoce pravděpodobné, že je jeho autorem řidič osobního vozidla jedoucí za nimi,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. A tak se řidiče rozhodli zastavit. „Když ho zastavili, jejich podezření se potvrdilo. Muž z profilové fotografie na sociální síti byl nápadně podobný řidiči kontrolovaného auta,“ dodala Baláková.

Netrvalo dlouho a řidič se k fotografii přiznal a zaplatil pokutu. „Tak taková fotka stojí litr pánové, kontrolují i skupinu," napsal pak na sociální síť.

„To, že na naše služební vozidla nebo na kontrolní stanoviště někdo upozorňuje ostatní motoristy, nám nevadí. Naopak, podobná varování působí ve svém důsledku jako užitečná prevence bezpečnosti v silničním provozu, protože mnohé řidiče přimějí k tomu, aby ubrali plyn a chovali se na silnici slušněji,“ vysvětlila mluvčí.