Po smrti mladé ženy obhájce jejího přítele Lloyda Birkbyho (27) u soudu vyrukoval s odborným posudkem, podle něhož je Birkby mentálně na úrovni 11,5letého kluka. Požadoval proto, aby se na jeho klienta vztahovala nižší trestní sazba. Bývalý přítel matky dvou malých dětí opustí vězení v anglickém Halifaxu již za 5 let a dva měsíce, které mu byly vyměřeny za „neúmyslné zabití“.

Okamžik, kdy agresor zvedá ze země spadlý mobil a vrhá jej proti nicnetušící Levi, zachytila v listopadu 2019 pouliční kamera a popsal jej britský server Mirror.

Útočník ženu z několika málo kroků prudce zasáhl telefonem do krku. Poté se na její obranu postavila jedna z kamarádek, ale tu Birkby shodil na zem. Pak si to namířil přes ulici a dál se o ni nestaral, i když byla vážně zraněná. Pomoc jí poskytli až kolemjdoucí. Záchranáři ji odvezli do nemocnice, ale tam brzy na to podlehla krvácení do mozku.