Z oken šel hustý kouř. Ten upoutal pozornost mladého bývalého vojenského hasiče Bronislava z Lipníku nad Bečvou. Hořelo tam v místní šicí dílně. Když viděl kouř, neváhal ani vteřinu, skočil do své modré avie a jel zachraňovat.

Už z dálky viděl, že v okně domu, ze kterého stoupá kouř, někdo je. „Zaostřil jsem a uvědomil si, že je to silueta člověka. V tu chvíli jsem otočil auto, vjel jsem do protisměru a najel přímo k hořícímu domu. Řešil jsem, jak se co nejlépe dostat k oknu. Mrzelo mě, že jsem neměl na autě kontejner, ten by se totiž výborně hodil a dal by se využít jako skluzavka. Tak jsem prostě improvizoval a snažil se vymyslet co nejefektivnější způsob záchrany,“ popsal hasičům z Olomouckého kraje zachránce Bronislav.

Když u domu postavil svou dodávku, vyskočil na střechu a natáhl se k ženě, jež seděla v okně. „Kdybych tam nepřijel, tak by asi skočila, neměla se jak jinak dostat ven. Bylo to celkem vysoko, určitě by se při skoku zranila. Byla hodně vystrašená. Řekl jsem jí, ať se přetočí na břicho, chytil jsem ji za nohy a pomalu z okna sundal na střechu avie. V tu chvíli jsem si všiml, že uvnitř v zakouřené místnosti ještě někdo je," řekl Bronislav.

V domě ale byla ještě jedna žena, která nehnutě stála v hustém dýmu. „Úplně vyděšená, nemohla se pohnout. Musel jsem na ni trochu zvýšit hlas, aby mě slyšela a abych ji zmobilizoval. Poslechla, přišla k oknu a stejným způsobem jsme ji společně vytáhli ven. Stačila ještě chvilka, nadýchala by se kouře a bylo by zle. Ale povedlo se. Obě spolupracovaly, což nám záchranu usnadnilo,“ uvedl hrdina.

Když se mu podařilo ženy dostat z domu pryč, naskočil zpět do avie a od domu odjel pryč, aby neblokoval hasičům potřebný prostor. Nejvíce to schytala ale avie, měla promáčknutou střechu. „Snažili jsme se ji vyklepat, ale zůstala trochu hrbatá. Tak budu mít alespoň vzpomínku,“ vysvětlil Bronislav.