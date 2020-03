Oběť moderních otrokářů z Česka promluvila: Ukradli mi důstojnost, vzali mi práva

Založení bankovního účtu, přístup ke zdravotní péči, manželství... Málokdo by si dokázal představit život bez základních svobod, které většina z nás považuje za samozřejmost. Pro bývalé oběti gangu českých a slovenských otrokářů to tak snadné bohužel není.

Sabina, jejíž jméno bylo kvůli zachování anonymity pozměněno, se rozhodla svůj příběh svěřit Manchesterskému deníku M.E.N. a osvětlit tak situaci, do které byla násilím vtažena. Chtěla by začít nový život poté, co ji Julius Rigo znásilňoval a nutil ji prodávat své tělo v ulicích Manchesteru za pouhých 300 Kč.

Gang novodobých otrokářů zneužíval Čechy. Britská policie zatkla šest lidí

To ale není tak snadné. "Chtěla bych se vdát, ale nemůžu," smutní Sabina. Byla totiž nucena uzavřít manželství s cizím státním příslušníkem kvůli britskému občanství a technicky vzato je stále vdaná. Mimo jiné si marně snažila založit bankovní účet, proto je nucena brát práci jen s výplatou na ruku. Tvrdí ale, že i přes to platí daně. V současné době nemůže najít lepší práci jak umývání aut, protože jí její doklady vzali otrokáři.

Gang slovenských otrokářů zneužíval i Čechy! Slíbili jim práci, pak jim brali i dávky

Julius Rigo byl v Česku odsouzen k osmnácti letům ve vězení za obchodování s lidmi, znásilnění, vydírání a bigamii. Sabina popsala, že by ji nechal vyhladovět, kdyby nevydělala dost, zatímco uvěznění muži byli biti a nuceni pracovat do úmoru v automyčce na jihu Manchesteru.

Jeho manželka, Darina Rigová (32) je odsouzena k devíti letům ve vězení za obchodování s lidmi, zatímco jejich spolupachatel Karel Ádám (48) dostal šest let. Dalšími odsouzenými byl i Juliův bratr Josef Rigo (33) a sexuální pracovnice Blanka Sárkoziová (42), kteří dostali 18 měsíců a dva roky.

Zvrhlá rodinka ze Slovenska: Obchodovali s otroky, teď zamíří do basy!

Sabinino strádání skončilo až ve chvíli, kdy si pro ni přišli imigrační úředníci do auto myčky, kde pracovala. Strávila tři měsíce v imigračním zadržovacím středisku, kde nakonec promluvila s právním zástupcem, který ji uznal jako oběť moderního otroctví.

Jizvy na duši a posttraumatická stresová porucha, to je to, co si Sabina odnesla z rozhodnutí věřit špatným lidem. "I kdybych se stokrát omyla, uvnitř se pořád budu cítit pošpiněná. Chci změnit svůj život a konat dobro, protože to mě posilní," dodala ke svému utrpení Sabina.