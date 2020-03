Na Dominika (6) brutálně zaútočil pes a vážně ho zranil. Do nemocnice ho transportoval vrtulník, hoch skončil v umělém spánku. Chlapec měl ležet nahý na zahradě!

Slovenská osada Pod Kortinou v Žiaru nad Hronom se ve středu hemžila policisty. Společně se soudními znalci vyšetřovali otřesný útok belgického ovčáka na teprve šestiletého Dominika. Chlapec utrpěl mnohočetná poranění po celém těle, do nemocnice ho musel transportovat vrtulník. Měl být navíc podchlazený. Další informace o šokujícím případu zjišťovala TV JOJ.

Chlapec necítí nohy

Kvůli vážným zraněním je hoch v péči lékařů. „Je v umělém spánku, necítí nohy, je v nemocnici v Martině,“ řekla reportérům Dominikova maminka. Celý případ je ale plný otázek. Pes měl údajně přeskočit plot, majitel psů to ale popřel!

„Šel jsem krmit psy na zahradu. Přišel jsem tam a chlapec tam ležel nahý, uvnitř,“ popsal Ivan G. Jak se tam Dominik dostal, je záhadou. Ve stresu se ale chlapce pokusil zachránit, vynesl ho tedy ven a pokusil se zavřít jednoho z psů. „Byl jsem v šoku. Nevěděl jsem, co dělat. Velmi jsem se lekl,“ doplnil Ivan. Hned potom šel za rodiči. „Přišel nám říct, že chlapec leží v blátě, aby se mu vzaly věci,“ popsala matka.

Pustil na sebe psa sám?

Případem se nyní zabývá také policie. „Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro ublížení na zdraví a probíhají procesní úkony,“ uvedla pro TV Joj mluvčí slovenské policie Petra Kováčikova.

Majitel zvířete tvrdí, že pes byl po celou dobu zamčený ve své kóji. Vstup je zajištěný dvěma zámky. „Chlapec tam vběhl a pustil ho. Štěstí, že jsem tam přišel, kdybych přišel později, tak tam asi zmrzne,“ řekl majitel.

Syn majitele psa uvedl, že byla na místě i krev. „Tam se to muselo stát,“ řekl v TV Joj. „Je nám to strašně líto, co se stalo. Modlíme se za chlapce, aby se z toho dostal,“ dodal. Policie již vyslechla všechny svědky i majitele, vyšetřování ale stále probíhá.