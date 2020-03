Chlapec podle policistů zastřelil spolužáka: Obvinili ho po 29 letech!

V červnu roku 1991 učinila policie nedaleko obce Russellville v americkém Missouri hrůzný nález. V příkopu u silnice leželo tělo patnáctiletého Gregoryho Jonese, který byl zabit dvěma střelami vypálenými do hlavy. V době nálezu těla Gregoryho rodiče pohřešovali už dlouhých šest týdnů.

Viník byl nalezen rychle

Nejprve to vypadalo, že tento hrůzný čin bude po zásluze potrestán, několik dní po objevení těla policie zatkla mladíka Williama Niemeta. Tomu bylo v té době pouhých čtrnáct let, a proto byl případ přeložen k soudu pro mladistvé. Niemet ovšem nakonec vyvázl bez trestu.

Niemet později žaloval policejní okrsek a tehdejšího šerifa Johna Hemeyera za to, že údajně využíval nepravdivých informací a nátlaku, čímž jej donutil přiznat se k vraždě. Soud však jeho žalobu zamítl, protože Niemet neměl žádný konkrétní důkaz pro to, že by šerif skutečně užíval falešných informací či nátlaku.

Půjde konečně za mříže?

Nyní snad vrah, který předčasně ukončil Gregoryho život, konečně skončí za mřížemi. Prokurátor okrsku Cole Locke Thompson totiž na konci února během tiskové konference sdělil, že ke znovuzatčení Neimeta vedly lepší forenzní technologie, které nebyly v roce 1991 dostupné. V průběhu vyšetřování se také objevilo několik svědků, kteří tvrdí, že se jim Niemet k vraždě Gregoryho přiznal.

Možná nevraždil poprvé!

Podle Fox 22 Columbia toto není jediná vražda, s níž je Niemet propojen. V roce 2005 byla zastřelena Shawanda Reedová, zemřela rok poté, co si od Niemeta a dalšího muže koupila dům. Niemet po její smrti získal v přepočtu téměř tři a půl milionu korun z její životní pojistky. Byl poté obviněn, že zfalšoval pojistné dokumenty, ale obvinění bylo pro nedostatek důkazů opět staženo.