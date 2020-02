Uběhl pouhý měsíc od začátku nového roku a žena (58) pocházející ze Zlína byla již šestkrát zadržena! Koncem ledna skončila na záchytce poté, co podnapilá bránila řidiči v odjezdu z parkoviště v centru města. Začátkem února pro ni zase přišla policie poté, co močila před vchodem do supermarketu. Osmapadesátiletá žena je u policie známá svými výtržnostmi. Strážníkům nabízela sex v nákupním centru a nedávno měla napadnout i mámu přebalující dítě.