Městem Oscala ležícím na americké Floridě otřásl brutální útok, který se stal v pondělí odpoledne v jednom z tamních bytových domů. Devítiletý chlapec tam pobodal svou o čtyři roky mladší sestru! O případu informoval Daily Mail.

Na svou sestru se rozhodl zaútočit poté, co jejich máma odešla na pouhých deset minut, aby vyzvedla poštu a došla pro nějaké sladkosti k sousedům.

Zatímco máma byla pryč, chlapec šel do kuchyně, uchopil kuchyňský nůž a vešel ke své sestře do pokoje. Podle Daily Mail popadl svou sestru zezadu za krk a začal do ní bodat, přičemž měl křičet: „Zemři, zemři!“

Vyskočil z křoví a se slovy „zabiju tě“ přiložil muži nůž na krk. Skončil ve vazbě

Uprostřed útoku se však domů vrátila matka dětí, která ho odtrhla od zraněné dívky a vzala mu nůž. Poté, co na místo dorazila záchranná služba, byla dívka převezena letecky do nemocnice. Policisté našli chlapce schovaného v kůlně údržbářů poblíž bytového domu.

V úterý se chlapec objevil před soudem a byl obviněn z pokusu o vraždu prvního stupně. Soud navíc nařídil, aby byl v případu vykonán psychiatrický posudek. Chlapec měl podle informací Daily Mail uvést, že myšlenka na zabití sestry ho trápila dlouhé dva dny a nemohl se jí zbavit.