Nehoda dvou kamionů zablokovala na několik hodin dálnici D8 ve směru na Prahu. Naštěstí se při ní nikdo nezranil, ale hasiči museli zasypat uniklé provozní kapaliny a postarat se o odstranění následků nehody.

Před nehodou se začala tvořit dlouhá kolona. Řidiči vytvořili krásnou a ukázkovou záchrannou uličku pro sanitky a další vozidla Integrovaného záchranného systému. Jako obvykle se však našlo mnoho řidičů, kteří se rozhodli ohleduplnost ostatních využít pro svůj vlastní prospěch.

Profackovat na místě!

Na facebookovém účtu dálnice D8 se objevilo video a několik fotografií, na kterých je vidět, jak řidiči osobních aut jedou záchrannou uličkou směrem k nehodě. „Profackovat na místě!“ napsala pod jednu z fotografií uživatelka Martina a nebyla jediná, koho to vytočilo.

Video Řidiči zneužívali záchrannou uličku na dálnici D8. - Facebook Dálnice D8

Podle dopravního experta z Platformy VIZE 0 je zneužití záchranné uličky bezohledné! „Je to nebezpečné už jen proto, že by mohlo dojít k vzájemné kolizi, zvláště tam, kde stojí kamiony a není přes ně vidět, když hasiči spěchají k místu. Řidič hasičské cisterny jede samozřejmě tak, aby stihl zabrzdit. Ale když proti němu někdo pojede, tak potřebuje další metry navíc a to už se může stát, že to nedobrzdí," uvedl Budský.

Je to velice nebezpečné a bezohledné,“ dodal dopravní expert Budský. Podle komentujících jelo záchrannou uličkou v protisměru několik vozidel za sebou.

V Česku jen pár korun...

Když někdo zneužije záchrannou uličku v České republice, nevyjde ho to moc draho. „V České republice je to ve správním řízení od 1500 korun do 2500. Pokuta na místě je pak do dvou tisíc,“ uvedl Budský.

V Rakousku a Německu je to ale trochu jinak. „Na rozdíl od států okolo, kde v Rakousku je to až dva tisíce eur a hrozí zde i zákaz řízení. V případě, že někdo omezí sanitku, pro kterou je ulička určená, tak jsou to ještě další poplatky," uvedl pro Blesk dopravní expert Roman Budský.

„Nerespektování uličky v Německu je v závažných případech trestáno pokutou ve výši 320 eur (8 tisíc korun, pozn. red.) a jedním měsícem zákazu řízení. V Rakousku pak v případě nevytvoření záchranné uličky je pokuta 726 eur (18 tisíc korun, pozn. red.)! Pokud ale dojde k omezení záchranářského vozidla, tak je to až 2180 eur,“ upřesnil Roman Budský. V takovém případě by tedy řidiče čekala pokuta v přepočtu až 50 tisíc korun!

Zákon mluví jasně