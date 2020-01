Malý Jakoubek ze Slovenska bojoval dlouhodobě se zácpami. Dvouletého chlapečka nejprve přijali v dolnokubínské nemocnici, kde podstoupil až šest klystýrů a později ho převezli do nemocnice v Martinu, kde zemřel mamince Dáše v náručí. Zdrcená žena podala na obě nemocnice stížnost a Úřad pro dohled nad zdravotní péčí po dvouletém vyšetřování konečně rozhodl!

Malý Jakoubek z oravské obce Hruštín měl dlouhodobě problémy s vyprazdňováním stolice. Dvouletý chlapec byl několikrát hospitalizován a nakonec skončil v nemocnici v Dolním Kubíně. „Nechtěl se vykakat. Chodila jsem s ním k lékařce, stále jsme mu dávali různé jídlo na uvolnění stolice. Používali jsme babské recepty. Lékařka mu dala i klystýr, ale všechno bylo marné. Tak nás poslali do nemocnice. Kdybyste viděli Kubíka, když jsme přišli do nemocnice, byl úplně zdravý. Usmíval se a vypadal, že mu vůbec nic není. Byl plný elánu, na nic si nestěžoval,“ popsala maminka Dáša pro slovenský deník Nový Čas.

Jekatěrina přežila vraždění v ostravské nemocnici: Padali kolem mě mrtví, omdlela jsem!

Maminka doufala, že Kubíkovi v nemocnici pomohou, ovšem podle jejích slov na ni byly sestry byly od počátku nepříjemné. „Říkaly, že jsem hysterická, že jsem nezodpovědná. Malému dávaly dokola klystýr, stále ho plnily vodou a kázaly, abych s ním chodila. On už skoro nezvládal ani chodit. Když jsme si lehli, křičely na nás, že stále musíme chodit. Malý byl tak slabý, že nezvládal už nic,“ uvedla dále Dáša.

Jakoubek podstoupil až šest klystýrů. Jeho stav se postupně zhoršoval a maminka vkládala naději do převozu do nemocnice v Martine. Bylo však pozdě. „Umřel mi v náručí. Můj jediný milovaný synek. Byl otrávený toxiny, protože už osm dní nekakal. Lékař na ARO mi řekl, že šest klystýrů by zabilo i dospělého člověka. Mohli mu hned udělat vývod a střeva bychom rozhýbali. Radši bych měla syna s vývodem, ale u sebe než na hřbitově,“ řekla zdrcená Dáša.

Necitlivé zacházení s pacientkou (25) po vážném úraze?! Dvě zdravotní sestry z Motola čeká postih

Pitva později prokázala, že chlapec byl otráven klystýry. Dáša podala na obě nemocnice stížnost na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí a na lékařskou komoru v Bratislavě. Po dvou letech od smrti malého Jakoubka úřad konečně dospěl k závěru!

Ve zprávě stojí, že pochybila jak nemocnice v Dolním Kubíně, tak nemocnice v Martine. Úřad uvedl, že chlapce místo léčby klystýrem měli okamžitě operovat. „Jakoubkovi v prvé řadě dávali látku v klystýru, která je zakázaná a nepoužívá se, píše se ve zprávě. Neměli mu ji dávat a v Martine ho měli urgentně operovat, což se nestalo. Určitě to nenecháme jen tak. Úřad potvrdil, že nemocnice pochybily a každý musí zodpovídat za svoje činy. Smrt dítěte není pokažený plast, který zničíš a vyhodíš. Oni usmrtili našeho synáčka a přitom podle ÚDZS porušili několik zákonů. Pevně věřím, že viníci budou i odsouzeni,“ řekla Novému Času Dáša, která momentálně čeká druhé dítě.