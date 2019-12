Tři jednotky hasičů zasahovaly v sobotu večer v jihočeských Strakonicích. Na sídlišti v Povážské ulici, ve třetím patře šestipatrového panelového domu, došlo k požáru. Hasiči evakuovali kolem 40 obyvatel domu, dva lidé skončili v nemocnici, řekl Blesku ředitel strakonických hasičů Ota Šmejkal.

Jedním z hospitalizovaných byl zřejmě muž z hořícího bytu. Ten podle svědectví ženy ze sousedního domu vypadl nebo vyskočil z okna bytu a spadl ze třetího patra na zem. „Viděla jsem ho, až když ležel na zemi, pak ho odvezla záchranka. Lidi postávali zabalení do dek, všechny evakuovali,“ popsala sousedka Blesku.

Další soused si vzpomněl na podivný zvuk, který zaslechl v době, kdy došlo na nejhorší. „Teprve pak mi došlo, že muž, který padal, s narazil na dva venkovní sušáky na prádlo a dopadl patrně na stříšku nad vchodem. To patrně jeho pád trochu zbrzdilo,“ řekl Blesku.

Požár začal v garsonce ve třetím patře před šestou večer. Podle svědků oheň byt zcela zdevastoval. Hasiči dostali požár pod kontrolu a zjišťují škody. Jedna z evakuovaných je těhotná žena, která zamířila na pozorování do nemocnice.

Někteří obyvatelé domu byli evakuováni pomocí výškové techniky. Před osmou večer na místo dorazili vyšetřovatelé, kteří zjišťovali příčinu požáru.

Místní dlouhé hodiny čekali na to, až se budou moci do zakouřeného domu vydat pro své osobní věci. V mrazivém počasí se balili do dek, které jim poskytli solidární sousedé. Kdo mohl, zamířil noc strávit jinam. Někteří posbírali v zakouřených bytech to nejnutnější, včetně uvězněných zvířat a odjeli spát k příbuzným.