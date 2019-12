Tak to musel být pořádný mejdan. V pátek ráno vzbudila v České Lípě rozruch skupinka tří mužů, kteří slavili narození syna jednoho z nich. Oslavy se táhly přes noc až do rána a alkohol dostal novopečeného otce do takového stavu, že od partnerky pochvalu určitě nedostane. Městská policie na něj v rozmezí třiceti minut přijala hned dvě oznámení.

První telefonát přišel krátce po deváté ráno, kdy volající strážníky upozornil na naháče prohánějícího se po náměstí. Hlídka ve spolupráci s obsluhou kamerového systému rychle vypátrala skupinku tří rozjařených mužů.

„Zastavili je, ale všichni měli kalhoty na svém místě, byli jen veselí a strážníkům vyprávěli, že jeden z nich oslavuje narození syna,“ popsala mluvčí Městské policie Česká Lípa Eva Vlastníková.

Šílenec na Děčínsku vjel do skupiny lidí! Bylo to schválně

Za 30 minut ovšem přišel další telefonát s tím, že na chodbě pobočky České pošty byly nalezeny kalhoty a boxerky i s exkrementy! Autor nechutného nepořádku pak podle jedné ze zaměstnankyň pošty zamířil do obchodu s oblečením.

Obsluha krámku policistům potvrdila, že mluvila s mužem oděným v improvizované bederní roušce z bundy, který přišel a měl dvě přání – umýt si ruce a koupit kalhoty. Podle mluvčí strážníků se bude otec-výtržník zpovídat z přestupku.