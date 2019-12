Nemocnici v Uherském Hradišti měl hrozit masakrem jako v Ostravě: Policie podezřelého propustila

O případu informovali zástupci policie novináře v pátek dopoledne. Uvedli, že muž ve čtvrtek odpoledne zavolal na ministerstvo zdravotnictví, že by se v nemocnici v Uherském Hradišti mohlo stát to, co ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde v úterý ráno dvaačtyřicetiletý muž zastřelil šest lidí, další člověk podlehl vážným zraněním ve čtvrtek. Vrah asi tři hodiny po útoku v Děhylově na Opavsku spáchal sebevraždu.

Policie muže po telefonátu zadržela a avizovala, že ho v pátek obviní z šíření poplašné zprávy s trestní sazbou od roku do pěti let vězení. Odpoledne se však situace změnila. "Během celého dne prováděli policisté úkony trestního řízení. Byl proveden i výslech oznamovatele z ministerstva zdravotnictví. Jeho výslechem nebyl potvrzen původní charakter oznámení. Ani dalším prověřováním nebyly zjištěny skutečnosti důležité k zahájení trestního stíhání zadrženého muže a tento byl ve večerních hodinách propuštěn," uvedl policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

Oznámení o možném útoku na uherskohradišťskou nemocnici přijali policisté ve čtvrtek krátce po 15:00. Do nemocnice vzápětí vyjelo několik policejních hlídek. Po dohodě s vedením nemocnice policisté podle náměstka ředitele pro vnější službu krajské zlínské policie Bohdana Varyše rozhodli o uzamčení všech vchodů s výjimkou hlavního. "Byl stanoven bezpečnostní perimetr a hlídky, které byly na místě, tak zajišťovaly místo tak, aby do nemocnice nemohl nikdo vstoupit jiným způsobem než hlavním vchodem. V 15:55 byly zahájeny plošné kontroly všech lidí, kteří byli v nemocnici a nebyli na lůžkových částech. Plus začalo vykazování osob, které tam byly na návštěvě," uvedl Varyš.

Policie muže z Uherskohradišťska zadržela dvě hodiny po telefonátu v bytě ve Zlíně, v dechu měl 1,96 promile alkoholu. Policisté zjistili, že muž legálně nevlastní žádnou zbraň a má v rejstříku trestů devět záznamů násilného i majetkového charakteru. Noc strávil v policejní cele, ráno ho policie převezla k uherskohradišťským kriminalistům, kteří se případem dále zabývají.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) ve vyjádření pro novináře ocenil rychlou reakci policie, jež podle něj hejtmanství a státu ušetřila milionové ztráty vyplývající z případných dlouhodobých bezpečnostních opatření. Pozornost, kterou podle něj média věnují případům, jako je Ostrava, považuje za negativní. „Povzbuzuje nemocné a vyšinuté lidi k tomu, aby na sebe poutali pozornost tímto způsobem. Jako hejtman a senátor chci vést diskusi s odpovědnými orgány státní správy, aby tato tzv. svoboda slova byla výrazně omezena pro bezpečí občanů České republiky," uvedl Čunek. Ředitel uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek dnes odpoledne uvedl, že provoz nemocnice je naprosto standardní.