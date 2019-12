Vlnu znepokojení vyvolala nejen na facebooku, ale i mezi americkou veřejností pozorování „podezřelých“ bílých dodávek. Podle některých uživatelů totiž jejich řidiči unášejí ženy, a to buď kvůli obchodu s bílým masem, případně na orgány. Děsivá zpráva se rychle šíří po sociálních sítích. Navzdory tomu, že na ní není za mák pravdy.

Nejméně jeden řidič bílé dodávky byl již atakován kvůli informaci, která se jako blesk šíří po facebooku. Na zprávy o údajných únoscích řádících v USA v bílých dodávkách reagovali politici i policie. Ta ovšem potvrdila poněkud nečekaný fakt, a sice že o žádných únoscích v bílých dodávkách nemá žádné informace. Jde totiž o typickou městskou legendu! O staronové kauze informovala americká CNN.

„Neparkujte poblíž bílé dodávky a ověřte si, že u sebe máte mobilní telefon – pro případ, že by vás někdo chtěl unést,“ šokoval starosta Baltimoru Bernard Young obyvatele svého města. Také on zahlédl na internetu zprávy znepokojených uživatelů, o nebezpečných šoférech bílých dodávek, kteří prý unášejí ženy. Dělají to údajně kvůli tomu, aby je mohli prodat kuplířům, anebo hůř –chirurgům na orgány.

Jak starosta později vysvětlil, na nebezpečí ho neupozornila místní policie, ale – „bylo to po celém facebooku!“ Baltimorský policejní mluvčí Matthew Jablow ovšem řekl CNN, že policie si je sice vědoma příspěvků na sociálních sítích, neobdržela však žádná hlášení o skutečných incidentech.

Vlna milionů uživatelů mezitím sdílela na sociálních sítích fotografie bílých dodávek a jejich řidičů. Ti se kvůli tomu začínají setkávat s vlnou nevraživosti okolí. Městská legenda, která po internetu koluje minimálně od roku 2016, ale znepokojuje skutečné odborníky na problematiku obchodu s lidmi. Na Facebooku vás ochrání zadání písmen BFF, šíří se Českem „cinknutá“ rada

„Potřebujem zajistit, abychom měli skutečně pravdivé informace, protože Baltimore je centrem obchodu s lidmi,“ řekl CNN radní Kristerfer Burnett zodpovědný za tuto problematiku. Podle něj „kauza bílých dodávek“ může odvést lidi od skutečného problému.

Zdá se však, že vlna nebezpečných bílých dodávek mezitím dorazila až do Georgie. Také tamní policie totiž reaguje na neexistující problém. Přinejmenším upozornila obyvatele, aby na podezřelé bílé dodávky upozornili tamní strážce zákona. Je to podle ní rozhodně lepšíf než sdílet jejich fotografie na sociálních sítích.