V domě pronajatém přes AirBnB našli dvě těla: Smrt mladých lidí byla domluvena před ubytováním

Skotská policie vyšetřuje smrt holandského páru. V chatě nacházející se v městečku Stonehaven ležícím ve skotském hrabství Aberdeenshire, si zarezervovala přes oblíbený portál AirBnB ubytování v chatě čtyřiadvacetiletá žena a osmadvacetiletý muž původem z Nizozemska.

Podle informací britského deníku Daily Mirror se pár potkal na internetu a do Skotska přicestoval za účelem vzít si život. „Zdá se, že muž a žena se poznali online a setkali se v Stonehavenu, aby uskutečnili svůj plán. Je to tragické pro jejich rodiny a přátele,“ uvedl zdroj od policie. Ze smrti mladého páru jsou v šoku tamní obyvatelé. „Nejprve jsme si mysleli, že se stala vražda, když přijel forenzní tým,“ uvedl jeden z tamních obyvatel. Vyšetřování pokračuje, ovšem podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by za smrtí páru stál někdo další.