Velké drama a šok zažili cestující letu ruské společnosti Aeroflot poté, co se druhému pilotovi (†49) během letu udělalo velice špatně. Posádka se rozhodla nouzově přistát v Rostově na Donu, jenomže devětačtyřicetiletý muž během přistávacího manévru zemřel.

Letadlo Airbus 320 ruské společnosti Aeroflot z Moskvy do oblíbeného černomořského letoviska Anapa muselo nouzově přistát poté, co si druhý pilot, kterému ještě nebylo ani 50 let, začal stěžovat na prudkou bolest na hrudníku.

Posádka se rozhodla zamířit k letišti v Rostově na Donu, ovšem stav muže v kokpitu se rychle zhoršoval. „Stevardka prakticky běžela uličkou. Později se ptali, jestli na palubě není nějaký lékař, že ho opravdu potřebují,“ vylíčila jedna z pasažérek - Jelena Voronovová - pro ruskou televizi Kanal 5. „Něco je špatně,“ křičeli a plakali pasažéři. Boeingu při letu vzplál motor