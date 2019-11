Z respektovaného profesora historie z ruského Petrohradu Olega Sokolova (63) se přes noc stal bestiální vrah vlastní krásné milenky Anastázie Ješčenkové (†24). Co ho k děsivému činu vedlo? Co to vypovídá o jeho osobnosti? Jednal jako Jekyll a Hyde, má jasno psychiatr Jan Cimický. Rozsudek si chtěl vynést sám, soudí jeho kolegyně Radana Rovena Štěpánková.

Podle uznávaného psychiatra je tento příběh velmi vybočujícím případem, v němž obrovskou roli sehrál alkohol. Žárlivý profesor rozřezal mladou milenku (†24): Mrazivá zpověď bratra dívky hodinu po hodině!

Alkohol ve velkém množství

Oleg Sokolov byl bezesporu zajímavá osobnost. „Něco znal, něco dokázal, byl obdivován, to značí i zájem té mladé dívky. Nebyl to a priori lotr a vrah, byl to obdivovatel výdobytků napoleonské doby, a tak je celkem s podivem, že sklouzl k takovému řešení poměrně banální situace,“ soudí Cimický a nabízí možné řešení, proč hádka milenců vyústila ve vraždu.

Megalomanská osobnost

Sokolov po vraždě svou partnerku rozčtvrtil a se zkrvavenýma rukama Anastázie v batohu byl poté opilý zadržen. „Kdyby člověk jednal racionálně, tak by nejednal tímto způsobem. Těžko někoho rozřežete a dáte do batohu a půjdete ho vyhodit. To, co se dělo, muselo jít mimo jeho osobnost. Byl jako pan Jekyll a pan Hyde. Pak může nastat takovýto masakr,“ přiznává Cimický.

Sokolov se ve vazbě přiznal i k tomu, že po zabití své milenky chtěl spáchat sebevraždu na veřejnosti a v kostýmu milovaného Napoleona. „Ta osobnost byla s rysy megalomanie, to je evidentní. I v tom svém konci se chtěl připodobnit Napoleonovi,“ dodal Cimický.

Narcistické rysy

Podobný pohled na konec života, který si pro sebe Sokolov naplánoval, má i známá psycholožka Radana Rovena Štěpánková, kterou Blesk.cz také oslovil.

„Pan profesor v sobě měl pravděpodobně rysy narcistické poruchy osobnosti, tzn. že v sobě měl vnitřní nejisté já překryté falešným egem (grandiózním já). Toto je jev, který se mezi lidmi vyskytuje vcelku běžně. Rozsudek si chtěl nad sebou vynést sám a před světem si zachovat zbytky důstojnosti váženého profesora historie, proto chtěl odejít v kostýmu Napoleona, kterému se celoživotně věnoval. Možná se mu věnoval právě proto, že mu byl podobný narcismem a napojením se na jeho osobnost se cítil sám pro sebe větším. Narcisté potřebují publikum, obdiv, asi i proto se mu stala partnerkou jeho mladá studentka. Sami se obtížně vyrovnávají se stárnutím,“ myslí si Štěpánková.

