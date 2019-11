Vražda v Midsomeru: Rumun umlátil ženu kladivem, udala ho jeho vlastní manželka!

V roce 2013 den před Silvestrem se do domu ve vesnici Bosham v anglickém hrabství Sussex vloupal Cristian Sabou. Rodák z Rumunska, který se před loupeží posilnil pár skleničkami whisky, chtěl v domě ukrást cennosti a peníze. Ovšem loupež se náhle změnila v brutální vraždu! V domě poklidně ve své ložnici v druhém patře spala umělkyně Valerie Gravesová, která se probudila a Saboua přistihla při činu. Osmadvacetiletý muž vzal kladivo a pětapadesátiletou ženu umlátil k smrti!

Z brutální vraždy byli v šoku všichni obyvatelé poklidné vesnice a veřejnost činu začala říkat vražda v Midsomeru podle populárnímu seriálu, který se tam natáčel. Vražda umělkyně zůstala dlouho nepotrestaná. Kriminalisté se neměli čeho chytit. Po dlouhých šesti letech však tamní strážce zákona kontaktovala Claudia Sabouová, která s manželem Cristianem a dvěma dcerkami žila v Anglii, ale rodina se nakonec vrátila do Rumunska.

Brutální vražda v Midsomeru: Rumun tu umlátil ženu (†55) kladivem!

Sedmadvacetiletá Claudia vyšetřovatelům řekla, že její manžel na internetu hledal informace o vraždě v Boshamu. Poté, co zprávy o vraždě rozklikla, poznala kladivo, jímž vrah usmrtil Valerii „Viděla jsem v historii na jeho mobilu vražda v Boshamu a kladivo. Ukázala jsem mu telefon a zeptala jsem se, co to má být? Byla tam fotografie kladiva, a tak jsem se ho zeptala, zdali to není kladivo, které měl v Anglii. Věděla jsem to, viděla jsem ho tam,“ uvedla Claudia pro britský deník Daily Mail.

„Věděla jsem, že pracoval u toho domu,“ uvedla pro britský deník Daily Mirror. „Řekl, nerozcházej se se mnou a drž jazyk za zuby. Řekla jsem, že bych se s ním nerozešla a čekala jsem, dokud se nevrátí do Anglie,“ řekla s tím, že tehdy, kdy se Cristian vrátil do Spojeného království, začala sbírat důkazy a kontaktovala polici. „Tlačila jsem na policii, posílala e-maily a ptala se, jak dlouho to bude trvat,“ dodala. Sabou nakonec přece jen stanul před soudem. Otec dvou dětí se přiznal k vraždě a soud ho v pondělí poslal na doživotí za mříže.