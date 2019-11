Královéhradečtí kriminalisté letos v únoru zadrželi 20letého trenéra, který na Trutnovsku vedl zájmový kroužek pro děti. Mladík své svěřence podle zjištění policistů zřejmě zneužíval, a proto proti němu zahájili trestní stíhání. Trenér skončil ve vazbě a hrozí mu až deset let za mřížemi. Policisté o případu informovali až na začátku listopadu.

Obrovský skandál hýbe několika základními školami na Trutnovsku. Na začátku listopadu totiž vyšlo najevo, že vedoucí kroužku florbalu, který se konal na půdě školy, je od února ve vazbě kvůli podezření z pohlavního zneužívání jeho svěřenců. Královéhradečtí policisté o případu informovali až prvního listopadu.

Policisté začali případ vyšetřovat letos v únoru a po několika dnech 20letého podezřelého zadrželi a obvinili ho z trestného činu pohlavního zneužití. Vedoucí kroužku byl následně umístěn do vazby. Vyšetřování případu skončilo v červenci. V případě odsouzení mu hrozí trest ve výši od dvou do deseti let.

Na sociálních sítích se objevilo svědectví ženy, která tvrdí, že má o pohlavním zneužívání důkazy. „Na základních školách pracoval jako trenér florbalu člověk, který zneužil důvěru hodně malých kluků a to hodně. Jsou tady stále děti, které pohlavně zneužil, nebo se snažil a jejich rodiče o tom vůbec nemají páru,“ popsala. Na věc ji prý upozornil nejmenovaný 13letý chlapec.

Policisté odmítli případ blíže komentovat. „Vzhledem k citlivosti případu, ve kterém figurují nezletilé osoby, se nemůžeme blíže k případu vyjadřovat. V současné chvíli je případ již v kompetenci soudu,“ vysvětlil policejní mluvčí Lukáš Vincenc.