„Od sobotního odpoledne pohřešuje jeden pardubický domov pro seniory klienta, který se nevrátil z procházky. Jedná se o 61 letého muže, který trpí schizofrenií a je částečně omezen na ‚svéprávnosti‘,“ sdělila policejní mluvčí Eva Maturová. Amelie (21) zmizela po plážové party v turistickém ráji. Studentku letí hledat i máma

Podle policie na sobě muž měl mít opotřebené šedé gumové boty Crocs, modré tepláky s bílým pruhem a delší hnědý kabát. Zdánlivé stáří odpovídá věku od 60 do 70 let. Muž špatně artikuluje, je nakloněn na levou stranu.