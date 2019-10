Poprvé se do ciziny vydala na vlastní pěst. A hned rodičům přidělala velké starosti. Britská média informují o případu studentky Amelie Bambridgeové (21), která se vydala na výlet do Kambodži a pohřešuje se. Naposledy ji viděli na party na pláži, ze které odcházela ve tři hodiny ráno. Poté, co ji tamní policie oficiálně prohlásila za pohřešovanou, přidala se její matka Linda k pátrací akci. Doufá, že se pouze ztratila po cestě na hostel a že ji budou schopni snadno najít.