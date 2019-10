Britská policie pátrá po řidiči, který dopravil mrazicí návěs do belgického přístavu Zeebrugge. Odtud vyrazilo na svou poslední cestu 39 mužů a žen, kteří doufali ve šťastnou budoucnost za Lamanšským průlivem. Nikdo z nich ale nepřežil. Kriminalisté zadrželi řidiče Mo Robinsona. Zadrženi byli také údajní majitelé „kamionu smrti“, manželé Maherovi a policie prohledala jejich 11milionové sídlo. Nejdůležitější svědek, který by do případu možná mohl vnést světlo, ale beze stopy zmizel!

Šokující pohled se ve středu naskytl 25letému Mo Robinsonovi poté, co otevřel krví potřísněné dveře návěsu, který mu byl svěřen. Nejprve údajně omdlel a teprve pak přivolal policii, která ho vzápětí zadržela.

Uvnitř se nacházelo 39 nahých, mrtvých těl. Podle všeho pasažéři bušili na dveře, až jim z rukou tekla krev, ani to je ale nezachránilo před krutou smrtí v mrazicím návěsu, ve kterém mohly teploty spadnout až na - 25°C.

Policie zatýká všechny „v okolí“

V hledáčku policie se ocitli také údajní majitelé mrazicího návěsu, Joanna a Thomas Maherovi (oba 38). Byli zadrženi, přestože redaktorům Daily Mailu tvrdili, že návěs již před rokem prodali belgické společnosti. Kriminalisté obrátili naruby jejich sídlo za v přepočtu 12 milionů korun a odvezli odtamtud řadu možných stop a důkazů. Čtvrtým člověkem, který skončil ve vazbě, je 48letý muž ze Severního Irska. Zadržen byl na letišti Stansted u Londýna. Krvavé otisky na dveřích kamionu smrti: Nazí migranti se zoufale snažili dostat ven

Britská kriminálka našla patrně také stopu k novému vlastníkovi, lucemburské společnosti C.RO, která podle všeho nechala naložený tahač i s běženci odvézt do belgického přístavu Zeebrugge, kam dorazil v úterý nad ránem.

Hledání řidiče číslo 2

Zatím neznámý řidič, který do přístavu nešťastné Asiaty doručil se v přístavu podle Daily Mailu nijak nezaregistroval, zachytily ho však kamery a existuje silné podezření, že právě on by mohl do krutého příběhu vnést více světla. Z přístavu Zeebrugge pak nešťastný návěs trajektem putoval do města Purfleet v anglickém Essexu, kde ho převzal mladý řidič Mo Robinson.

Rodiny se obávají nejhoršího

Především z Vietnamu se ozvaly hlasy vyděšených rodin. Netuší nic o osudech svých nejbližších, které za nemalé finanční prostředky chtěli dostat do „blahobytné Británie“. Matka Thi Tra My Phanové (26) obdržela na telefon znepokojivé zprávy. Dcera se s ní loučila, omlouvala se a psala, že nemůže dýchat a že pravděpodobně umírá.

Podobně zděšená je také rodina 20letého Dinh Luon Nguyena, který se rovněž přestal ozývat. Oběti podle informací zahraničních médií z velké většiny patřily vietnamským ilegálním imigrantům, mířícím do Británie za lepším životem. Podle zainteresovaných rodin a britských médií tvořily konvoj s běženci tři podobné kamiony. Dva z nich prý v pořádku dorazily na místo určení. ve třetím však došlo ke té nejhorší tragédii.