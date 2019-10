Tragická nehoda u Liberce si v pátek odpoledne vyžádala celkem tři životy. V autě zemřela matka a její dvě dcery (†4 a †6). Žena nárazem do náklaďáku spáchala sebevraždu, šokovala v sobotu na sociální síti dívka, která v emotivním prohlášení tvrdí, že je její starší dcerou. Dívenky měl do péče dostat otec, s tím se ale matka nechtěla smířit. Nechce se věřit, že by žena zvolila nejbrutálnější řešení. K případu pro Blesk.cz promluvil dopravní expert Roman Budský.

K vážné dopravní nehodě došlo v pátek odpoledne na Liberecku nedaleko obce Mníšek. Stříbrný Seat Cordoba se na přehledné a rovné silnici střetl s popelářským vozem. Svědci začali zraněným okamžitě pomáhat, i přes jejich pomoc ale na místě zemřela řidička a jedno ze dvou dětí. Nehoda Mustangu očima experta: S pocitem nadřazenosti je řidiči jedno, že zabije

Záchranářský vrtulník, který byl na místo povolán, transportoval do pražské nemocnice kriticky zraněnou druhou holčičku. Ta ale bohužel během převozu podlehla svým vážným zraněním. Řidič popelářského vozu utrpěl zranění lehká. Silnice byla několik hodin kvůli vyšetřování uzavřena.

V sobotu odpoledne zveřejnila na svém facebookovém profilu dcera mrtvé ženy šokující vyjádření, z kterého mrazí! Podle ní matka nárazem do nákladního auta spáchala sebevraždu, s sebou vzala dvě malé holčičky. Údajně tak reagovala na rozhodnutí soudu o svěření obou malých dětí do péče otce. Než by se s ním smířila, zvolila zřejmě nejbrutálnější způsob, jak toto rozhodnutí zvrátit...

Celou republikou toto sdělení otřáslo. Svědčí o tom tisíce nevěřícných a rozzlobených komentářů, video se zpovědí mladé dívky má po pár hodinách téměř 15 tisíc sdílení. Jak je to možné, že žena něco takového udělala a že zvolila tuhle krutou smrt?

Sebevražda v autě?

Blesk.cz oslovil dopravního experta Romana Budského z Platformy VIZE 0, který o brutálním případu promluvil. Podle policejních statistik spáchali chodci a řidiči v autech od roku 2006 do roku 2018 čtyřicet šest sebevražd, při kterých zemřeli. Dvacet tři lidí utrpělo těžká zranění, třicet čtyři pak utrpělo lehká zranění. Od roku 2015 nedošlo k jedinému úmrtí. Páteční tragická nehoda se tak pravděpodobně zapíše do statistiky z roku 2019.

„Dodávám, že nejčastějším případem je náraz osobního auta jen s řidičem do pevné překážky, dále náraz osobního auta v plné rychlosti do protijedoucího těžkého kamionu a také náhlé vstoupení chodce do jízdní dráhy těžkého nákladního vozu. Dle zahraničních odborných zdrojů bývají těmito sebevrahy v 90 procentech muži, nadprůměrně často je u nich zjištěn alkohol v krvi,“ sdělil pro Blesk.cz Roman Budský.

Silnice svádí k vysoké rychlosti

Silnice podle mě není špatná, je přímá a přehledná. Pro řidiče, co dodržují pravidla, není nebezpečná. Povrch je opravdu dobrý. Jsou zde ale úseky, kde řidič předjíždí i přes plnou čáru,“ říká a dodává, že nová silnice řidiče svádí k vysoké rychlosti. Matka a dvě děti nepřežily srážku s popeláři u Liberce! 180 km/h na tachometru!

Záhada zaseknutého tachometru

Ručička ukazatele rychlosti se na palubní desce zastavila na neskutečné rychlosti 180 kilometrů v hodině! Je vůbec možné, aby řidička jela takto rychle? „Je možné, že řidička jela 180 km/h, na tomto úseku je to možné se s autem takto rychle rozjet. Ta možnost tady je. Typické to ale na matku s dětmi v autě není," myslí si Budský. Podle něj by takto vysoká rychlost seděla spíš na mladšího člověka, než na matku s dětmi.

„Rychlost se indikuje pomocí lanka, které vede z převodovky do palubní desky, kde se točí magnet. Když se palubní deska zdemolovala, ručička zůstala na místě,“ vysvětluje expert.

Osudový náraz

Osobní auto do nákladního vozu popelářů narazilo na jeho levé straně. Auto bylo po nehodě zdemolované k nepoznání, náklaďák měl rozbité pouze světlo a nárazník. „Auto po nehodě pravděpodobně dostalo hodiny. K nehodě došlo s minimálním přesahem, maximálně půl metru. Auta se střetla levými boky, je tak možné, že řidička najela na střed vozovky. Auto se po nehodě roztočilo a zůstalo stát u svodidel,“ zakončuje Budský popis toho, co se v pátek na Liberecku mohlo odehrát.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo

v Centru krizové intervence 284 016 666.

Služby jsou poskytovány nonstop.