Boj o parkovací místo: V Pardubicích dvojice mužů napadla hendikepovaného, poté utekli!

Pardubičtí strážníci vyjížděli v úterý řešit potyčku mezi třemi muži v Jindřišské ulici v Pardubicích. Dva muži bezdůvodně napadli hendikepovaného. Celému incidentu ale předcházelo nepochopitelné jednání.

Zdravotně postižený muž napomenul dva muže proto, že parkují na místě jemu vyhrazeném kvůli hendikepu. „Oba napomenutí muži se mu vzápětí snažili dokázat, že sice kartičku pro osoby postižené nemají, ale klidně by mohli,“ uvádí se ve zprávě pardubických strážníků.

Na to začali postiženého muže bezdůvodně mlátit. „Uštědřili mu několik ran a jeden z nich vzápětí zvýšenou rychlostí z místa autem ujel a málem při tom smetl jak napadaného, tak jeho matku," píše se dál. Druhý se utekl schovat poté, co zaslechl sirény strážníků. To, že před chvílí ale někoho nehezky napadl, ho vůbec netrápilo.

„Hlídka strážníků si pro něj ale došla na chodbu domu, kde si pro uklidnění po svém „hrdinském“ výkonu proti postiženému s nám dobře známými kamarády dopřával marihuanového dýmu,“ uvádí. Jméno kumpána neprozradil, prý jeho jméno nezná a v autě se s ním ocitl vlastně náhodou.

Napadeného z místa odvezla záchranná služba. „Registrační značku odjetého vozidla, 35letého muže i s jeho pohádkovým příběhem strážníci předali k dalšímu řešení policistům pro podezření z trestného činu,“ stojí na konci zprávy.

Policie věc vyšetřuje pro podezření ze spáchání přestupku. „Totožnost druhého muže je zatím neznámá, policie po něm pátrá,“ sdělila pro Blesk.cz tisková mluvčí policie Eva Maturová.