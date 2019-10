Seniorce z plzeňské čtvrti Slovany se stalo osudným, že nastoupila do špatné tramvaje. Omyl si záhy uvědomila, vystoupila a rozhodla se, že k domovu dojde pěšky. Nic zlého nečekala, bylo dopoledne všedního dne. To, co následovalo, by ji ale ani v nejhorším snu nenapadlo.

Zezadu ji někdo popadl do kravaty a začal jí rvát z ramene kabelku. „Napadená se okamžitě začala bránit hlasitým křikem o pomoc, přičemž jí pachatel svou rukou zakrýval ústa, aby tak ztišil její hlas,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Seniorce se podařilo ruku z úst strhnout a otočila se k agresorovi. S překvapením zjistila, že ji napadla mladá žena. „A protože oběť stále hlasitě volala o pomoc, reakcí pachatelky byla zasazená cílená rána pěstí do obličeje, čímž napadené způsobila zranění,“ uvedla Hokrová.

Napadená se sice statečně bránila, ale peněženku neubránila. „Agresorka využila bezmocnosti stáří a z kabelky poškozené vytáhla peněženku s hotovostí ve výši 1150 korun, osobními doklady, platební kartou a dalšími cennostmi a z místa utekla,“ řekla Hokrová. Po několika dnech ale spadla klec, lupičku dopadli kriminalisté. Hrozí jí až 10 let v base.

