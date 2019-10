Cyklista na přechodu narazil do dítěte a ujel! Pátrá po něm policie. (Ilustrační foto)

Kladenská policie pátrá po cyklistovi, který v sobotu odpoledne narazil na přechodu pro chodce do dítěte a následně ujel. Když matka přecházela přes přechod pro chodce, cyklista se přiřítil a řídítky narazil do hlavy dítěte. Dítě muselo nakonec do nemocnice. Policisté hledají svědky, kteří policii pomohou s vypátráním cyklisty.