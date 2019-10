Policie obvinila ze zářijové vraždy seniora v Českých Budějovicích starší ženu. Zabila jej po hádce. Žena je ve vazbě. Policisté o obvinění informovali ve středu na svém webu. K vraždě došlo v noci z 24. na 25. září. Muž zemřel na následky bodnořezných zranění. Ženě hrozí až 18 let ve vězení.

Českobudějovická policie od 24. září vyšetřovala vraždu seniora v Českých Budějovicích. Toho zabila žena, se kterou se znal. Na následky bodnořezného zranění muž na místě zemřel. K vraždě došlo v rodinném domě. Matka (21) podezřelá z vraždy syna (†3 měs.): Na dítě se těšila. Pak s ním švihla o auto

Blesk.cz dříve informoval, že se muž dostal do sporu se svou bývalou manželkou. „Seniorům bylo více než 70 let. Neřekneme, zda se jednalo o manžele a ani to, jestli žili ve společné domácnosti," dodal tehdy policejní mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.