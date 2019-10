Stalo se to už v dubnu, ale Američanka Katie Alwoodová se dodnes pamatuje na chvíli, která jí převrátila život naruby. Byla už noc a všichni spali, když její devítiletý syn Kyle zapálil obytný přívěs, ve kterém bydleli. Zahynulo 5 lidí a státní zástupce se ho rozhodl obžalovat z pětinásobné vraždy a z dalších deliktů.

Chlapcova matka pro televizi CBS popsala nejhorší okamžiky a zároveň orodovala za svého syna, který je podle ní duševně nemocný a udělal prý jen jediný přešlap s tragickými následky.

Katie přišla během požáru o 5 členů nejbližší rodiny. V plamenech zahynuly její děti - synek Daemeon (†2 ) a dcera Ariel (†1) a neteř Rose (†2). Uhořel její snoubenec Jason Wall (†34) a její babička Kathryn Murrayová (69). Ona sama se na poslední chvíli zachránila.

„Stála jsem u okna a říkala svým dětem, že je mi to líto, ale že jsem je nemohla zachránit. Že je máma u nich a že je miluji. Tak to snad alespoň slyšely a řekla jsem Jasonovi, že ho miluju, a pak mi něco povědělo, že jsou pryč,“ řekla Katie CBS. Také popsala nejhorší chvíle, když umíral právě její snoubenec. „Nevím, co bylo horší. Jestli slyšet ho křičet, nebo když to přestalo,“ řekla CBS.

Okresní státní zástupce Greg Minger se rozhodl obžalovat jejího syna Kylea (9) z pětinásobné vraždy. Podle něj požár založil s úmyslem zabíjet. To rozporují někteří právníci s tím, že v tomto věku nebyl dostatečně zralý, aby mohl nést trestní odpovědnost. Chlapec navíc čelí také žalobám za několik dalších žhářských útoků.

Katie Alwoodová řekla, že Kyleovi byla diagnostikována schizofrenie, bipolární porucha a další diagnózy. Tvrdí, že šlo o momentální přešlap, byť s nepopsatelně tragickými následky. Její sestra Samantha, která při neštěstí přišla o svou malou dcerku Rose, má ale za to, že by chlapec měl strávit mnoho let ve vězení.