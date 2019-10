Podivné věci se děly na základní škole Gemerská ve slovenské obci Plešivec v okrese Rožňava. Dětem ve třídách mizely peníze. Rozhodly se proto nalíčit na zloděje past a umístily do třídy skrytou kameru, která natáčela dění, když byly děti pryč.

Žena zachycená na videu je místní uklízečka. Volně a bez okolků se pohybuje po třídě a hledá, kde by co ukradla. Nejprve vezme zavděk peněženku umístěnou na lavici, později se ale osmělí a vytahuje dětem peněženky i z aktovek.

Redaktoři slovenského portálu Plus Jeden Deň oslovili tamního ředitele Jozefa Mikuše a ten se k celé věci vyjádřil. „Z toho, co se stalo, jsme všichni šokovaní. Uklízečka u nás pracovala 12 let a opravdu nikdy jsme s ní neměli nejmenší problém. Vždy si dělala pedanticky svou práci. Co se stalo, neumím pochopit. Byl jsem přesvědčený, že svou práci dělá čestně a poctivě. Jak vidím, nebylo to tak,“ řekl jim ředitel.

Žena dostala výpověď na hodinu, před tím se ale podle Mikuše rozplakala a svou vinu přiznala. „Vyzval jsem ji, aby mi odevzdala všechny klíče od školy, a rozvázal jsem s ní pracovní poměr,“ řekl ředitel Plusce s tím, že za celou svou praxi on ani žádný z jeho kolegů o něčem podobném neslyšeli.