Dívka hází s pejskem jako s kusem hadru: Měla by trpět stejně jako ten pes, zuří lidé

Sociální sítě pobouřilo video s dívkou, která hází s malou čivavou do vzduchu, jakoby to nebyl živý tvor. Dívka, která šokující scénu natáčí, ji ještě povzbuzuje!

Na internetu se objevilo šokující video, v němž na gauči sedí smějící se dívka a v rukou drží malou čivavu. Posléze malého pejska vezme a hodí s ním do vzduchu! Pejsek se ve vzduchu otočí a dívka ho chytá. Posléze čivavu vezme a na chvíli ji sevře v náručí, ovšem pak viditelně vyděšeného pejska znovu bere a hodí s ním jako s obyčejným míčkem. „Na tohle jsem trénovala celý staletí,“ říká dívka.

Byt hrůzy v Pardubicích: Mrtvý pes bez hlavy, potkani, zápach a podlaha pokrytá výkaly!

Mladou dívku navíc natáčí další dívka, která se evidentně také velmi dobře baví. „To je dobrý, hele,“ smějí se dívky. Video trvá dlouhých jednadvacet sekund a celou tu dobu si dívka s pejskem hází. Na konci videa navíc stačí málo a čivava dívce upadne na zem.

Racek unesl čivavu ze zahrady. Zoufalá panička po Gizmovi stále pátrá

Video šokovalo uživatele sociálních sítí. Poté, co se objevilo na internetu, se pod ním začaly hromadit komentáře, které kritikou na dívku nešetří. „Té bych svěřila jen pytel blech, nikdy ne takového pejska,“ napsala jedna z uživatelek. „Takoví lidé si nezaslouží mít doma zvířata,“ píše další uživatelka v komentáři.

„Za tohle by měla trpět stejně jako ten pes,“ míní další. „Ta k..da si asi dost těžce neuvědomuje, že tomu nebohému stvoření mohla zlomit páteř. Třískat od rána do večera toho spratka. A furt by to bylo málo,“ píše další uživatelka. „Dala bych jí tak po držce, že by se taky točila. Ale tejden v kotrmelcích,“ stojí v dalším komentář.