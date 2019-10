Lupičky odešly z benzínky s prázdnou: Čerpadlářka na ně kašlala, nedala jim ani korunu

Peníze chtěly po obsluze čerpací stanice v Mokřinách na Chebsku dvě lupičky (25 a 35). Starší na ženu za pultem jiskřila paralyzérem, mladší měla maketu pistole. Obsluha ale měla obě „na háku", odešly proto s prázdnou. Teď jim ale hrozí až 10 let vězení.

Dvojice přišla na čerpací stanici v neděli večer. Mladší žena zůstala stát u vchodových dveří a za zády schovávala maketu pistole. „Druhá žena měla přistoupit k prodejnímu pultu, položit na něj tašku a obsluze uvést, aby do ní uložila všechny finanční prostředky, které má,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Video Lupičky chtěly po obsluze čerpací stanice peníze, odešly s prázdnou. - PČR

Jenže žena za pultem nevěnovala podivným existencím pozornost. Peníze jim nedala a řekla, ať zmizí, a že zavolá policii. „Starší z obou žen poté ještě obsluhu znovu vybídla, aby jí do tašky dala peníze. Následně měla vytáhnout elektrický paralyzér a tím před ní zajiskřit,“ řekl Kopřiva.

Jenže to bylo čerpadlářce jedno, vůbec na dvojici nereagovala. Ženy tak po chvíli odešly s nepořízenou. „Poté obsluha okamžitě uzamkla provozovnu a přivolala policejní hlídku,“ uvedl Kopřiva.

Policisté lupičky dopadli během několika minut. Mladší, už odsouzená za jinou trestnou činnost, šla rovnou do vězení. Starší je na svobodě, soud ji neposlal do vazby. Oběma výtečnicím hrozí až 10 let v base.