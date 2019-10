Případ tří sester jak z antického dramatu hýbe Ruskem. Tamní společnost se rozdělila na dvě skupiny, přičemž první požaduje, aby si sestry odpykaly svůj trest ve vězení, a druhá naléhá na úřady, aby byly propuštěny. Až 300 tisíc lidí podle informací britského deníku BBC podepsalo petici za propuštění sester Chačaturjanových.

Sestry Kristina, Angelina a Marija byly dlouhé tři roky vystavovány sexuálnímu zneužívání a fyzickému týrání poté, co otec dívek Michajl v roce 2016 vyhnal z domu jejich matku Aurelii Dundukovou.

Ta později podle informací britského deníku The Guardian potvrdila, že také ji pravidelně týral. Měl ji mlátit baseballovou pálkou. Dundoková se dokonce měla odhodlat a jít na policii, ovšem ta odmítla případ vyšetřit. Žena také uvedla, že jí muž vyhrožoval tím, že zabije jejich dcery, pokud neodejde.

Koncem července roku 2018 si měl sestry otec zavolat jednu po druhé do pokoje, kde jim vynadal za to, že není řádně uklizeno. Následně měl vzít pepřový sprej a nastříkat jim ho do obličeje. V tu chvíli se sestry rozhodly jednat. Vzaly jeho lovecký nůž, kladivo a pepřový sprej.

Na jeho těle bylo při ohledání nalezeno až třicet ran. Podle informací britského deníku Daily Mail poté Marija zavolala na tísňovou linku, kde uvedla, že jejich otec je napadl a jim nezbývalo nic jiného, než se bránit. Marija, která se v telefonu vydávala za svou starší sestru Kristinu, uvedla, že otec byl pod sedativy.

„Byl pod sedativy, vzal si jich hodně,“ měla říct do telefonu. „Napadl vás nožem?“ zeptal se operátor. „Ano,“ vzlykala Marija. Operátor se posléze zeptal, kdo otce bodl. „Já,“ plakala do telefonu. Při rekonstrukci činu však dívky uvedly, že všechno bylo jinak.

„Seděl v tomto křesle v rohu. Já a Angelina jsme se k němu přiblížily zezadu, měla kladivo a já měla nůž,“ uvedla Marija. Angelina dodala, že připravovala jídlo pro jejich otce, tehdy si domluvily plán.

„Pak jsme si řekly, pojďme to zkusit, zariskujme. A tak jsme požádaly naši nejstarší sestru, aby nám pomohla. Já byla nalevo a Marija napravo. Ona ho bodla první nožem. Vzbudil se. Poté jsem ho já praštila kladivem. Dvakrát. Poté se pohnul a napřímil se a zeptal se: Co se děje?“ popsala scénu Angelina.

„Netušil, co se děje?“ zeptal se detektiv podle Daily Mail. Angelina přikývla. Ve svém svědectví navíc Angelina uvedla, že nejstarší sestra Kristina otce zabít nechtěla. „Kristina se nás pokoušela přesvědčit, prosila: Nedělejte to,“ uvedla Angelina. Kristině a Angelině hrozí až dvacet let ve vězení. Marija, která byla v té době nezletilá, by podle britského Guardianu mohla být odsouzena až na deset let.