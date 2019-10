Heath Bumpous (36) měl den před svatbou. Pro svou snoubenku však neměl prstýnek a neměl ani dostatek financí na to, aby zaplatil další náklady za svatbu. Rozhodl se proto k zoufalému činu. Vykradl banku! Při loupeži ho však zachytila bezpečnostní kamera, a tak netrvalo dlouho a o jeho činu se dozvěděla jeho přítelkyně.

Byl pouhý den předtím, než měl říct ano své snoubence před oltářem. Heath Bumpous pocházející z texaského města Crockett ale neměl peníze na to, aby své lásce koupil vytoužený prstýnek. Navíc neměl ani na to, aby zaplatil místo, kde se veselka měla konat. Nevěděl, co si má počít, a tak se rozhodl k nepochopitelnému činu.

Odjel do města vzdáleného kolem 120 km od Houstonu a vešel do tamní banky s tím, že má zbraň a požaduje peníze. Poté se lesní cestou vracel domů, když obdržel telefonát od své snoubenky. Ta totiž již věděla, čeho se její snoubenec dopustil.

V bance byly bezpečnostní kamery a záznam z nich byl poskytnut policii, která ho publikovala na sociální síti facebook. Šokovaná žena ho rychle poznala. Podle výpovědi šestatřicetiletého Bumpouse ho přesvědčila, aby šel na policii a všechno jim řekl.

„V podstatě uvedl, že měl mít zítra svatbu, neměl peníze na snubní prsten, který chtěl koupit, a potřeboval zaplatit svatební náklady,“ uvedl šerif Woody Wallace pro NBCnews. Policistům předal ukradené peníze a místo toho, aby si oblékl svatební šaty, mu natáhli vězeňský mundúr. „Žádná svatba se neodehrála, pokud vím,“ dodal šerif.